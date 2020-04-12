Ташкент, , 15:25 — REGNUM Спортивный телеканал крупнейшей организации по смешанным единоборствам UFC (Ultimate Fighting Championship) начал вещание в Узбекистане, сообщили в компании Metrotelecom.

Телеканал покажет ключевые бои смешанных единоборств, интервью со звездами UFC, турниры и другие события из мира UFC. Кроме того, любители смешанных единоборств смогут увидеть важные поединки в повторе.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля в Узбекистане прервалась трансляция десяти крупнейших российских телеканалов, в том числе Первого канала, «Россия 1», «Россия 24», «НТВ» и других.

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