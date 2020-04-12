Кишинёв, , 15:26 — REGNUM В детской инфекционной больнице Кишинева не хватает мест для зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом, как передает NewsMaker. md, заявила 12 апреля директор больницы Людмила Бырка во время брифинга.

По словам директора лечебного учреждения, в больнице всего 100 коек в то время, как в лечебном учреждении находятся уже 120 пациентов.

«Несколько кроватей добавили для матерей, которые лежат вместе с детьми. Просим еще раз изучить проблему и посмотреть, что можно сделать, потому что сейчас мы не можем принимать других пациентов. Нам звонят, но у нас нет мест», — отметила она.

Бырка отметила, что из числа 120 пациентов, которые находятся в больнице, коронавирусную инфекцию подтвердили у 107 человек, из которых 75 инфицированных — дети и 32 — это сопровождающие детей лица (матери, отцы, опекуны и иные лица, которые находятся с ребенком в больнице).

По ее словам, медицинские работники больницы обеспечены средствами защиты и подготовлены к работе с пациентами с COVID-19.

«У нас есть 1600 комплектов защитных костюмов, в которые входят комбинезон, очки, респиратор, две пары перчаток и бахилы. Каждый день уходит около 68−70 комплектов. То есть запасов хватит примерно на 20 дней», — отметила она.

Также она отметила, что состояние 44 пациентов оценено как средней степени тяжести, а у 63 — легкой степени.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр здравоохранения Молдавии Руксанда Главан подвергла критике решение властей Молдавии о выделении финансовой помощи лишь тем медицинским работникам, которые заразились коронавирусом при работе с больными пациентами. Она призвала пересмотреть данное решение и выделить помощь всем медработникам, заразившимся коронавирусом.