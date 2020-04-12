Самара, 12 апреля 2020, 15:20 — REGNUM Метель с мокрым снегом ожидается на территории Самарской области. Об этом 12 апреля сообщает республиканское ГУ МСЧ РФ.
По сообщению пресс-службы ведомства, ночью 13 апреля на территории региона ожидается мокрый снег, метель, ухудшение видимости, на дорогах гололедица.
Отмечается, что в Самарской области объявлен желтый уровень опасности.
Ночью в регионе ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.
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