Луганск, , 15:16 — REGNUM Представителям Генеральной прокуратуры ЛНР переданы документы, касающиеся недавних обстрелов жилой застройки посёлков Донецкий и Голубовское. Об этом сообщил 12 апреля во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

В ЛНР полагают, что обстрелы велись по приказу командира 93-й бригады ВСУ, полковника Дмитрия Брыжинского.

«Также будет оформлен иск в Международный уголовный суд для привлечения Брыжинского к ответственности по статье шестой — «Геноцид» и статье седьмой — «Преступления против человечности», — рассказал Осадчий.

Он призвал международных наблюдателей вмешаться в ситуацию и повлиять на действия украинской стороны, чтобы добиться мира.

Напомним, ранее в результате обстрела территории ЛНР боевиками ВСУ, повреждения получили 15 жилых домов в двух посёлках. О жертвах не сообщается.

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