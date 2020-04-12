Москва, , 15:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин утвердил новых членов Общественной палаты страны, об этом 12 апреля сообщается на официальном портале правовой информации.

Среди новых 40 членов совещательного органа деятели науки, искусства, спортивные чемпионы. В частности шахматист Сергей Карякин, певица Диана Гурцкая, спортсмен-параолимпиец Сергей Бурлаков.

Напомним, Общественная палата России была учреждена в 2005 году, орган призван осуществлять контакты общественности, некоммерческих организаций с представителями власти.

Палата состоит из 168 членов, которые назначаются президентом, Общественными палатами регионов страны, а также общественными организациями.