Нур-Султан, , 15:07 — REGNUM Некоторым предприятиям в Нур-Султане разрешат открыться в условиях карантина, сообщили 12 апреля в пресс-службе акимата (администрации) города.

13 апреля состоится заседание государственной комиссии по чрезвычайному положению, которая рассмотрит список предприятий для открытия. Предприятия обяжут соблюдать жесткий санитарно-эпидемиологический режим.

«Сейчас мы видим, что есть люди, которые несерьезно относятся к ситуации. Гулять на улице категорически запрещено», — предупредили в администрации. Все объекты общепита останутся закрытыми.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 апреля в Казахстане выявили 897 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 86 человек, скончались — десять пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Число подтвержденных случаев коронавируса в Казахстане достигло 897