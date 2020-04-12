Киев, 12 апреля 2020, 15:03 — REGNUM Пик заражения коронавирусом на Украине ожидается 17 апреля, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко 12 апреля в интервью изданию «Левый берег».
Он отметил, что оценка носит приблизительный характер, поскольку развитие ситуации зависит от многих обстоятельств.
Чиновник заявил, что если люди будут соблюдать карантинные меры и нарушат ограничения во время Пасхи, то с 24 апреля Украина может начать выходить с карантина.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ляшко рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал выплатить $1 млн украинским учёным, если те изобретут лекарство или вакцину от коронавируса.
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