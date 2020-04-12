Киев, , 15:03 — REGNUM Пик заражения коронавирусом на Украине ожидается 17 апреля, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко 12 апреля в интервью изданию «Левый берег».

Он отметил, что оценка носит приблизительный характер, поскольку развитие ситуации зависит от многих обстоятельств.

«Сейчас мы накладываем наш сценарий на тот сценарий, который был в европейских странах, и чётко видим, что благодаря тому, что ввели превентивные меры, от 100 до 1 тыс. случаев мы шли больше дней, чем, например, Италия. От 1 тыс. до 10 тыс. тоже идём медленнее, увидим, как дойдём», — рассказал Ляшко.

Чиновник заявил, что если люди будут соблюдать карантинные меры и нарушат ограничения во время Пасхи, то с 24 апреля Украина может начать выходить с карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ляшко рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал выплатить $1 млн украинским учёным, если те изобретут лекарство или вакцину от коронавируса.

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