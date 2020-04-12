Прага, , 14:50 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан заявил, что в стране нужно продлить режим чрезвычайной ситуации, введённый из-за пандемии коронавируса. Об этом 12 апреля сообщает телеканал iPrima.

«Действующие ограничительные меры эффективны», — сказал Земан.

По его словам, режим ЧС, срок которого истекает 30 апреля, необходимо продлить до 15 мая. Он добавил, что поддерживает действия чешского правительства, которое приняло жёсткие меры по борьбе с коронавирусом.

На 12 апреля в Чехии на данный момент подтверждено 5 905 случаев заражения коронавирусом. Из них 442 выздоровели, 132 умерли.