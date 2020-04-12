Москва, , 14:50 — REGNUM Ограничительные меры в связи с распространением коронавируса в России не отменят до 9 мая, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Вместе с тем она заявила, что не хочет делать никаких преждевременных выводов, так как всем не терпится выйти из самоизоляции ко Дню Победы. «Но полностью выйти из нее (ситуации с ограничительными мерами из-за COVID-19 — примечание ИА REGNUM) мы точно не сможем», — сказала заместитель главы правительства.

Ранее Татьяна Голикова сказал, что граждан России смогут «пожать друг другу руки» к лету 2020 года, если проявят дисциплину и будут соблюдать режим ограничительных мер.

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