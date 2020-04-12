Тирасполь, , 14:56 — REGNUM Результаты шестнадцати проб на SARS-CoV-2, взятых у жителей Приднестровья и отправленных 11 апреля в лабораторию столицы Молдавии, оказались положительными. Об этом сообщили 12 апреля в пресс-службе министерства внутренних дел республики.

По данным ведомства, всего на исследование были отправлены 43 пробы. 26 из них оказались с отрицательным результатом, 16 — с положительным. На исследовании находится еще один материал, отправленный на повторное тестирование.

Среди инфицированных коронавирусом оказались 11 жителей города Тирасполь, четверо жителей Слободзейского района и жительница села Малаешты Григориопольского района. Инфицированных пациентов доставили в Слободзейский инфекционный госпиталь.

Общее число выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией в Приднестровье на текущий момент составляет 130 человек.

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