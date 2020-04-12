Нур-Султан, , 14:35 — REGNUM Байконур — это символ освоения человечеством космического пространства, написал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.

«Сегодня замечательный праздник — День космонавтики! Вклад Казахстана в развитие мировой космонавтики очевиден», — написал глава государства. Он добавил, что Казахстан гордится своими космонавтами.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля с космодрома «Байкоунр» стартовала ракета-носитель «Союза-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-16», который доставил на Международную космическую станцию космонавтов Анатолиф Иванишина, Ивана Вагнера и Кристофера Кэссиди.

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