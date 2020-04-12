Москва, , 14:28 — REGNUM Система здравоохранения России потребует изменения вектора развития. Об этом 12 апреля заявил заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Она положительно ответила на вопрос, потребуется ли анализ системы здравоохранения России и изменение векторов развития. «Конечно, да. И здесь однозначный ответ», — заявила Голикова.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 апреля в России выявили 15 770 случаев заражения коронавирусом, 1291 человек выздоровел, 130 — скончались. За минувшие сутки вирус обнаружили у 1291 пациента.

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