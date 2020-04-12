Уфа, , 14:28 — REGNUM Две тысячи комплектов защитных костюмов и респираторов получили медицинские организации в Уфе. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, эти защитные средства были доставлены в те медучреждения города, которые задействованы в лечении больных COVID-19, либо работают с пациентами с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.

Отмечается, что поставка была осуществлена и в Республиканскую клиническую больницу им. Куватова.

Эти костюмы были поставлены также в городские поликлиники.

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