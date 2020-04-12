Тирасполь, , 14:30 — REGNUM В реанимационном отделении Слободзейского инфекционного госпиталя Приднестровья от осложнений заболевания COVID-19 скончался житель Тирасполя 1959 года рождения. Об этом сообщили 12 апреля в пресс-службе министерства внутренних дел республики.

Отмечается, что мужчина был доставлен в лечебное учреждение 29 марта в крайне тяжелом состоянии. Все это время он находился в реанимационном отделении и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«У мужчины был подтверждён COVID-19, диагностирована двухсторонняя вирусно-бактериальная пневмония, выявлен сахарный диабет», — сообщили в МВД.

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Напомним, число выявленных инфицированных коронавирусом в Приднестровья, по последним данным, составляет 114 человек. Один человек выздоровел. Общее число умерших пациентов от COVID-19 на текущий момент составило шесть человек.