Москва, , 14:20 — REGNUM Вышла ли Россия на «плато» по заболеваемости COVID-19 будет ясно 14−16 апреля, заявила 12 апреля заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в интервью «Москва. Кремль. Путин».

По её словам, именно в эти дни станет ясно, продолжится ли рост числа инфицированных коронавирусом в России. Голикова считает, что при благоприятном сценарии граждане «пожмут друг другу руки» к лету 2020 года. Она добавила, что это зависит от дисциплины обычных граждан, готовых соблюдать режим самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова заявила, что Россия выйдет на плато в ситуации с коронавирусом к 17−21 апреля.

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