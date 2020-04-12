Вашингтон, , 14:26 — REGNUM Коронавирусу посвящена львиная доля новостей, однако те люди, которые узнают политические и общественные новости преимущественно через соцсети, меньше всех остальных следят за коронавирусной темой. Об этом сообщает исследовательский центр Pew на основании собственного опроса.

За «коронавирусными» новостями так или иначе следят все, но пользователи соцсетей делают это реже прочих. Из них за новостями о пандемии следят 80%. Для сравнения, люди, которые большей частью слушают радио, отслеживают соответствующие новости в 88% случаев (столько же — у читателей печатных изданий). Лидерами стали кабельное телевидение (95%) и национальное телевидение (94%), их преимущественные пользователи максимально часто узнают новости про коронавирус.

Отмечается при этом, что политические новости узнает именно из соцсетей пятая часть жителей США. Впереди — только новостные сайты, с которых получает основную информацию четверть населения.