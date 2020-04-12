Джакарта, , 14:17 — REGNUM Правительство Индонезии опубликовало рекомендации относительно использования экспресс-тестов на антитела к коронавирусу, сообщает Kompas.

Представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с COVID-19 Ахмад Юрианто заявил, что существует, по крайней мере, три руководящих принципа для проведения экспресс-теста.

По его словам, во-первых, тесты предназначены для отслеживания людей, которые контактируют с людьми, у которых подтвердили коронавирус.

Во-вторых, экспресс-тест проводится работникам здравоохранения, которые лечат пациентов с COVID-19.

Затем, в-третьих, экспресс-тест используют «в качестве скрининга в районах, где обнаружено наибольшее число положительных случаев заражения COVID-19».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты предупредили, что Индонезия и Индия могут стать новыми эпицентрами распространения COVID-19.

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