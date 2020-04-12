Иерусалим, , 14:18 — REGNUM Ношение маски для жителей Израиля стало обязательным с 12 апреля. Соответствующий указ подписал министр здравоохранения Израиля Моше Бар Симан-Тов, сообщает Newsru (Израиль).

Те, кто находятся на улице, должны будут надевать медицинскую маску. Но есть и исключения, к которым относятся инвалиды, водители, перевозящие членов своих семей и некоторые другие, у кого маска мешает нормальному дыханию.

От ношения маски также освобождены сотрудники масс-медиа, но только в моменты выступления перед камерой. Для всех остальных граждан Израиля, появившихся на улице без медицинской маски предусмотрен штраф.