Калуга, , 14:23 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников предложил отменить первомайское шествие в областном центре и подготовку к параду Победы 9 мая в Москве на Красной площади из-за коронавирусной инфекции. Об этом он заявил 12 апреля в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Какой парад? Пир во время чумы. Вам демонстрации в Киеве во времена Чернобыля не впрок? Нужно немедленно отменить подготовку к параду 9 Мая в Москве на Красной площади и шествия во всех городах России. Помянем погибших и ушедших ветеранов дома. Скромно, но достойно, Вечная им память!», — сказал Юрий Зельников.

Однако информация о переносе праздничных торжеств калужскими властями пока не рассматриваются. Более того, в рамках координационного совещания руководителей региональных органов государственной и федеральной власти региона обсуждались меры обеспечения общественной безопасности на территории Калужской области в период праздника Весны и труда и 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Одновременно исполняющий полномочия городского головы Калуги Дмитрий Денисов подписал постановление о традиционном ограничении движения транспорта 9 мая 2020 года в областном центре из-за прохождения праздничных колонн.

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