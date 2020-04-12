Москва, , 14:07 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом в России выявили в 52 регионах, сообщили 12 апреля в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Рекордное число случаев выявлено в Москве — 1306, в Подмосковье — 278, в Санкт-Петербурге — 69, в Мурманской области — 61, Нижегородской области — 42, Краснодарском крае — 31. В Красноярском крае 25 новых случаев, по 23 — во Владимирской области и Мордовии, Башкирии — 19.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 апреля в России выявлено 15 770 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 2186 новых случаев.

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