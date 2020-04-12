Киев, , 14:09 — REGNUM Столица Украины возглавила список городов с наиболее загрязнённым воздухом, согласно рейтингу, опубликованному 10 апреля на ресурсе IQ Air.

Киев, с показателем загрязнения в 159 пунктов, опередил такие города как Ханой (Вьетнам) с показателем 155 пунктов и столицей Индонезии Джакартой (152 пункта).

Причиной стали многочисленные пожары в Киевской области, включая лесной пожар в Чернобыльской зоне.

Ранее в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины сообщили, что в Чернобыльской зоне отчуждение более недели продолжается тушение пожара с применением авиации. Уровень радиации в Киеве в норме.

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