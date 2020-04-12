Салехард, , 14:06 — REGNUM На Ямале за минувшие сутки выявлено четыре новых случая подтверждённой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб ЯНАО.

По состоянию на 12 апреля по Ямалу число заразившихся SARS-CoV2 составляет 62 человека. Вновь выявленные случаи — это члены семей и близкие ранее заболевших COVID-19 жителей Салехарда и Нового Уренгоя. Всем им оказывается медицинская помощь.

Более всего инфицированных коронавирусом нового типа насчитывается в посёлке Пангоды Надымского района — 21 случай, в Салехарде — 17 случаев, в Новом Уренгое — 11 случаев, в посёлке Ханымей Пуровского района — 9 случаев, на месторождениях Пуровского района — 4 случая.

Из них с COVID-19 госпитализировано 32 пациента, 29 переносят коронавирус в лёгкой форме. Один пациент скончался.