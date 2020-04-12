Касабланка, Марокко, , 14:08 — REGNUM Матерям-одиночкам в Касабланке начали доставлять бесплатное продовольствие, чтобы оказать им поддержку во время экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом передает информационное агентство Reuters.

«Мы должны быть быстрыми», — заявила в интервью корреспондентам Бушра, координатор из неправительственной организации INSAF, которая контролирует дневные поездки в дома матерей-одиночек.

Ограничения, введенные в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, безработица и бедность создают напряженность в рабочих кварталах деловой столицы страны, отмечают репортеры.

«Эпидемия касается всех, но матери-одиночки являются наиболее уязвимыми», — заявил глава INSAF Мерием Отмани.

«Их семьи отвергают их, и им приходится справляться наедине со своим ребенком, без какой-либо поддержки», — добавил он.

Каждый год INSAF помогает более 500 молодым женщинам, которые забеременели вне брака — что считается грехом в Марокко. Организация обычно оказывает матерям медицинскую и психологическую помощь, старается стать посредником между ними и их семьями и помогает найти работу для беременных женщин.

Согласно официальной статистике, более трех миллионов человек из 35 миллионов жителей Марокко бедны. Ежемесячная минимальная заработная плата составляет около 260 долларов США, в то время как три четверти работников не имеют социального страхования. По данным Всемирного банка, около 10 миллионов жителей Марокко могут оказаться в затруднительном положении из-за пандемии и засухи.

По состоянию на воскресенье, 12 апреля, в Марокко общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 1545.