Уфа, , 14:23 — REGNUM Информацию об утере результатов анализов сотрудников и пациентов Республиканской клинической больницы им. Куватова (РКБ им. Куватова) опроверг министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин 12 апреля на ежедневном брифинге в республиканском минздраве.

По его словам, эта информация является фейковой, поскольку результаты анализов не терялись. Вся информация имеется в медицинской системе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на 12 апреля в Башкирии подтверждены 84 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Семь человек были выписаны по выздоровлению.

Также сообщалось о том, что в РКБ им. Куватова были получены 170 сомнительных результатов анализов работников и пациентов на коронавирусную инфекцию, которые отправили на подтверждение.

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