Берлин, , 13:50 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал использовать бюджет Евросоюза для оживления содружества после окончания пандемии коронавируса, об этом 12 апреля сообщает Welt am Sonntag.

По мнению дипломата, приводимого изданием, ЕС должен финансировать защиту климата, технологии, а также социальную систему и здравоохранение.

«Наша цель в том, чтобы Евросоюз вышел из этого кризиса более сильным, единым и независимым, чем он был когда входил в него», — подчеркнул Маас, добавив, что для этого будущий семилетний бюджет содружества должен стать программой его оживления.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, с тех пор инфекцией заразились свыше 1 млн 700 тыс. человек, более 100 тыс. человек скончались.