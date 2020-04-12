Павлодар, Казахстан, , 13:48 — REGNUM Сотрудника СОБРа в Павлодарской области Казахстана уволили за попрошайничество, сообщили 12 апреля на странице регионального департамента полиции в Instagram.

В ведомстве уточнили, что в социальных сетях появился видеоролик, снятый водителем грузового транспорта, который направлялся из Германии в Семипалатинск.

«Нахождение таких сотрудников в рядах полиции неприемлем», — заявил глава департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.

Ранее в сети был опубликован видеоролик. Во время проезда через санитарный пост к водителю подошел сотрудник СОБРа и попросил у него денег на сигареты. Против провинившегося сотрудника полиции возбуждено административное дело «попрошайничество».