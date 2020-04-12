Белгород, , 13:49 — REGNUM Пять новых случаев коронавируса выявлено в Белгородской области за последние сутки. Данные 12 апреля сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего в регионе подтверждён 31 случай коронавирусной инфекции. 694 человека находятся в режиме домашней самоизоляции, а в инфекционных отделениях врачи наблюдают за 25 пациентами. Из обсерватора в Валуйках за минувшие сутки выписали 32 человека, в медучреждении осталось три белгородца.

Выздоровели и выписаны из больниц три человека, 4318 граждан сняты с режима самоизоляции.