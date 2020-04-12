Джакарта, , 13:45 — REGNUM Представитель ЮНИСЕФ в Индонезии Ризки Ика Сяфитри заявила, что, согласно опросу, проведенному ЮНИСЕФ, почти 60% детей заявили, что применение физического дистанцирования в стране не было выполнено должным образом, сообщает Kompas.

В опросе использовалась платформа Youreport, которая объединяет 100 тысяч индонезийских детей и подростков в возрасте 16−18 лет.

Согласно опросу, 60% респондентов ответили, что не держат дистанцию в метр друг от друга.

Кроме того, 40% опрошенных детей заявили, что всё еще покидают дома, преследуя свои цели, не связанные с покупками еды или получения медицинской помощи.

Ризки Ика Сяфитри также рассказала, что в ЮНИСЕФ выяснили настроение детей во время эпидемии COVID-19.

«Около 30% чувствуют себя довольно хорошо, 28% — грустно, 34% боятся, 20% — полны надежд», — заявила Ризки Ика Сяфитри.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель ВОЗ в регионе Юго-Восточной Азии Диах Саминарсих заявил, что после США и стран Европы Юго-Восточная Азия может стать новым эпицентром пандемии COVID-19.

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