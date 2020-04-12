Рязань, , 13:41 — REGNUM 16 новых подтверждённых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Рязанской области за последние сутки. Анализы 49 человек находятся на подтверждении, сообщили 12 апреля в региональной оперативной группе.

Инфекцию всё чаще регистрируют в возрастной группе от 18 до 45 лет — 33 подтверждённых анализа и 21 условно подтверждённых. Шесть человек подключены к аппаратам ИВЛ, трое из них в тяжёлом состоянии. В числе выявленных заражённых семь детей в возрасте от двух до 16 лет, семь несовершеннолетних ожидают результатов.

Учитывая новые анализы в регионе всего зарегистрирован 71 случай коронавируса. Четыре человека выписаны из больницы с выздоровлением.