Уфа, , 13:46 — REGNUM Умерший человек не является источником распространения коронавирусной инфекции. Об этом 12 апреля сообщила главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии Анна Казак на ежедневном брифинге в республиканском минздраве.

Анна Козак напомнила, что передача вируса происходит воздушно-капельным и контактным путем. Он живет внутри клетки. Поэтому умерший человек не выделяет вирус.

По ее словам, в связи с этим все мероприятия должны быть направлены на дистанцирование (разобщение) живых людей (тех кто прощается с умершим и тех, кто оказывает ритуальные услуги).

Эти слова подтвердил и министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, который напомнил, что коронавирусная инфекция это не чума и не сибирская язва. Этот вирус не стойкий и он не живет длительное время.

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