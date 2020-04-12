Рига, , 13:34 — REGNUM За прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии увеличилось на 21. Об этом 12 апреля пишет портал LSM со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, в течение 24 часов медики провели 418 тестов, общее количество обследованных превысило 28 210. Один пациент с COVID-19 умер в Риге, другой — в Видземе. Общее количество скончавшихся в стране от COVID-19 достигло семи.

Отмечается, что всего количество зараженных коронавирусом в стране достигло 651.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.