Москва, , 13:30 — REGNUM Известный телеведущий Владимир Соловьев подверг критике слова спортивного комментатора Василия Уткина о государстве, об этом 12 апреля сообщает телеканал Царьград.

Ранее Уткин, давно известный своей критикой в адрес властей России, заявил о том, что ему не нужно «такое» государства, причиной тому стало его недовольство режимом самоизоляции, введенным в ряде регионов страны, в том числе и в Москве.

«Несчастный расплывшийся человек, солировавший в песне «Человек …»? Это вот этот Василий Уткин? Он же снимался в клипе, как раз с таким названием», — отреагировал Соловьев на слова комментатора.

Далее телеведущий назвал Уткина психически больным человеком, доведшим свой талант до анекдотичного уровня, что делает его неспособным что-либо дискредитировать, тем более Россию и профессию журналиста.

Напомним, Василий Уткин ранее работал спортивным комментатором, но в какое-то время превратился в непримиримого противника власти. Его едкие комментарии не раз делали его объектом критики многих общественных деятелей.