Петрозаводск, , 13:30 — REGNUM В карельском городе Сегежа у местной жительницы подтвержден диагноз коронавирусной инфекции. Поскольку женщина имела большой круг контактов, в Сегеже установлен особо жёсткий контроль за соблюдением правил изоляции. Об этом 12 апреля сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

«Прошу сегежан с пониманием и ответственностью отнестись к такому решению и максимально сократить контакты, минимизировать выходы из дома, тщательно, в том числе и на производстве, соблюдать правила противовирусной гигиены», — написал глава региона на своей странице в соцсети.

Он пояснил, что в Сегеже выявлен довольно большой круг контактов заболевшей женщины.

«Среди выявленных лиц есть факты одной пневмонии и нескольких ОРВИ. В настоящее время идёт исследование анализов всех указанных лиц», — добавил Артур Парфенчиков.

По данным на утро воскресенья, в Карелии, с учетом нового случая, диагноз коронавирусной инфекции подтвержден у троих человек. Еще пять человек имеют клинические признаки COVID-19 и сейчас проверяются на наличие инфекции. Среди них — житель республики, вернувшийся с рабочей вахты из Псковской области, у него предварительный диагноз поставлен по результатам КТ на основании характерной картины пневмонии.

Всего в Карелии на 12 апреля проведено 4985 исследования на наличие коронавируса. 21 человек находится в стационаре, 64 — выписаны. 2967 жителей Карелии находятся на карантине в домашних условиях, за сутки их число сократилось на 146 человек. 16 человек находятся в обсерваторах.

Что касается случаев внебольничной пневмонии, то, по словам Парфенчикова, «ситуация с заболеваемостью пневмонией по Карелии стабильная».

Начиная с 1 апреля в республике выявлено 59 человек с внебольничной пневмонией, 16 из них скончались. У всех таким больных неоднократно производится анализ на COVID-19.

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