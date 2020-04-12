Волгоград, , 13:34 — REGNUM Заражение коронавирусом подтверждено ещё у пяти человек в Волгоградской области за последние сутки. Все новые случаи выявлены у взрослых людей, сообщили 12 апреля в региональном оперативном штабе.

Новые случаи выявлены в Иловлинском, Урюпинском и Палласовском районах, а также в Волжском. Таким образом, в регионе зарегистрированы 38 случаев заражения коронавирусом. Под наблюдением медиков в больницах находятся 83 взрослых и 11 детей, на домашней самоизоляции — 1345 волгоградцев.

После полного выздоровления выписаны семь человек — четверо взрослых и трое детей.