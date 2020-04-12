Москва, , 13:27 — REGNUM Оставаться дома и смотреть богослужения по телевизору призвал верующих Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом он сказал 12 апреля в проповеди в храме Христа Спасителя.

«Хотя в эти дни многие храмы закрыты, даже в своих домах давайте крепко молиться, проводить время у телевизоров, особенно когда там идут трансляции богослужений», — сказал патриарх.

Напомним, ранее РПЦ опубликовала циркулярное письмо, согласно которому во время Страстной седмицы и Пасхи церковные службы в Москве и Подмосковье пройдут без прихожан.

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