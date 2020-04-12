Берлин, , 13:25 — REGNUM Германия планирует поставлять из Китая от 20 до 40 тонн средств защиты по железной дороге. Об этом 12 апреля заявил министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Андреас Шойер в интервью газете Bild am Sonntag.

По его словам, министерство планирует реализовать проект «Железнодорожный пост Евразия» совместно с концерном Deutsche Bahn. Поезда запустят через Казахстан и Калининград, откуда груз отправится на судах в Росток.

Отметим, Германия регулярно получает средства защиты из Китая воздушным транспортом. Только за одну неделю, с 6 по 12 марта, ФРГ должна была получить 40 млн масок.

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