Брянск, , 13:25 — REGNUM 18 новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено в Брянской области за последние сутки, сообщает региональный оперативный штаб. Состояние пациентов удовлетворительное.

Все пациенты изолированы в специальном отделении Брянской областной больницы №1. 12 апреля зарегистрированы 18 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в регионе лабораторно подтверждён 141 случай.

Четыре пациента старше 65 лет подключены к аппаратам ИВЛ, их состояние врачи оценивают как стабильно тяжёлое. Трёх человек выписали из больницы с выздоровлением.