Кишинёв, , 13:25 — REGNUM За последние сутки границу с Молдавией пересекли 1273 человека, из них в республику въехали 835 человек. Об этом сообщили 12 апреля в пресс-службе пограничной полиции республики.

По данным ведомства, 475 человек въехали в республику через границу с Румынией, 208 — с Украиной, 152 — через воздушное пространство. При пресечении границы ни у одного из обследованных не было обнаружено симптомов коронавирусной инфекции.

В пограничной полиции также отметили, что в аэропорт столицы Молдавии прибыл чартерный рейс из Москвы, на котором были зарегистрированы 149 граждан Молдавии. Также через транзитный коридор с Украиной через пункт пропуска «Отачь» в Молдавию прибыли шесть граждан, ранее покинувших Россию.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 апреля в министерстве иностранных дел Молдавии сообщали о 180 гражданах, вернувшихся в Молдавию из России чартерным рейсом.