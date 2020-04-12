Альменевский район, Курганская область, , 13:08 — REGNUM В Кургане пятерых жителей Альменевского района с подозрением на инфицирование коронавирусом доставят в госпиталь 12 апреля. Их анализы показали условно положительный результат, сообщает оперативный штаб Курганской области по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Уточнение тестов планируется 13 апреля. Все пятеро контактировали с заболевшим COVID-19 мужчиной, вернувшимся из Москвы.

Сейчас в Альменевском районе проводятся необходимые санитарные мероприятия. Устанавливаются блок-посты для контроля за въездом и выездом. Все контактные лица находятся на обязательной самоизоляции. Усилены патрули за соблюдение карантинного режима.

На сегодня, 12 апреля, по данным оперативного штаба, в Курганской области выявлено четверо заразившихся коронавирусом, из них один человек выздоровел.