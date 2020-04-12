Рига, , 13:08 — REGNUM Суды в Латвии в условиях введённого режима ЧС также рассматривают дела в рамках письменных процессов. Об этом, как пишет портал LSM, сказала председатель Рижского окружного суда Дайга Вилсоне.

«Суды, также, как медики или полицейские, продолжают работу. Наша задача в этих условиях обеспечить непрерывность и эффективность работы судов», — сказала Вилсоне.

По его словам, с момента введения режима ЧС в Латвии суды рассмотрели более 6000 дел, примерно 4000 дел были сняты с рассмотрения.

«Принимая во внимание продление режима ЧС до 12 мая, часть из них можно рассмотреть в письменном процессе», — считает председатель Окружного суда.

По ее словам, все дела, чьё рассмотрение было отложено на время режима ЧС, по его окончанию будут слушаться в приоритетном порядке.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.