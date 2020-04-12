Мадрид, , 13:08 — REGNUM Число новых случаев заражения коронавирусом в Испании за последние сутки составило 4167, сообщили 12 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения королевства.

Общее число заражений возросло до 166 019 случаев, выздоровели — 62 391, скончались — 16 972. За сутки в Испании умерли 619 пациентов с COVID-19. В минздраве отметили, что суточный показатель заболеваемости и смертности в стране постепенное снижается.

Отметим, 1 апреля в Испании за сутки скончались 950 человек, что стало наибольшим показателем с начала эпидемии. 11 апреля в Испании было зарегистрировано 510 летальных исходов.

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