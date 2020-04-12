Уфа, , 13:09 — REGNUM Поликлинику Раевской Центральной районной больницы закрыли на карантин по коронавирусу в Башкирии. Об этом 12 апреля сообщил и.о. начальника регионального Роспотребнадзора Венер Изикаев на ежедневном брифинге в республиканском Минздраве.

По его словам, это медучреждение было закрыто на карантин в связи с тем, что в поликлиники у жителя Альшеевского района была подтверждена коронавирусная инфекция.

Он также напомнил, что на текущий момент в Башкирии закрыты на карантин РКБ имени Куватова, Октябрьская ЦРБ, Белебеевская ЦРБ, Клиническая больница №1 Стерлитамака, Бирская ЦРБ и Нефтекамский психоневрологический интернат.

Отмечается, что в этих медучреждениях проводятся карантинные мероприятия, поскольку есть подозрения на коронавирусную инфекцию.

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