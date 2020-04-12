Москва, , 13:00 — REGNUM Число пациентов в Москве заболевших пневмонией увеличилось в два раза по сравнению с прошлой неделей, об этом 12 апреля сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«В Москве за последние дни растет число не только госпитализированных, но и больных с тяжелым течением болезни, пациентов с коронавирусом. Количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в два раза», — говорится в заявлении.

Данный факт означает, что на столичную систему здравоохранения также увеличилась и нагрузка, эксперты подчеркивают, что стационары и службы скорой помощи работают на своем пределе.

В оперативном штабе также подчеркнули, что около 50% из заразившихся коронавирусной инфекцией за последние сутки находятся в возрасте до 45 лет.

Напомним, за прошедшие 24 часа по всей России было подтверждено 2 тыс. 186 новых случаев заражения коронавирусом. 24 человека скончались от последствий COVID-19. Выздоровели 246 человек.