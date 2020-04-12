Ташкент, , 12:57 — REGNUM 59-летняя пациентка скончалась от коронавируса в Ферганской области Узбекистана, сообщили 12 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Женщину госпитализировали 25 марта в областную инфекционную больницу. Наряду с COVID-19 пациентка страдала обструктивной болезнью легких, гипертонией и артериальной гипертензией.

Женщина 12 дней находилась на аппарате искусственной вентиляции легких, однако врачам не удалась её спасти — пациентка скончалась от острой дыхательной и сердечной недостаточности.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 апреля в Узбекистане обнаружили 796 случаев заражения коронавируса, 42 человека выздоровели, четверо скончались.

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