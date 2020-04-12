Омск, , 12:50 — REGNUM В Омской области по состоянию на 12 апреля подтверждено 19 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе пять человек уже выздоровели. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном минздраве.

Остальные пациенты находятся под постоянным медицинским наблюдением. В министерстве уточнили, что у большинства из них бессимптомное течение болезни или незначительные проявления ОРВИ.

Один пациент из «старшей возрастной группы» находится в тяжёлом состоянии, он стабилен.

Среди заражённых есть и те, кто побывал за границей, и те, кто контактировал с вирусоносителями уже на территории России.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 апреля в Омской области было подтверждено 17 случаев коронавирусной инфекции.

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