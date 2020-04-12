Москва, , 12:47 — REGNUM В Москве составлены протоколы в отношении магазинов за отсутствие разметки для соблюдения социальной дистанции. Об этом 12 апреля заявил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

По его словам, первые административные протоколы составлены в отношении 18 объектов розничной торговли. Они нарушили требования об обеспечении социальной дистанции.

Напомним, в магазинах для покупателей делают специальную разметку, чтобы им было проще соблюдать дистанцию в 1,5 метра друг от друга.