Уфа, , 12:49 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров решил лично ознакомиться с обстановкой в закрытой на карантин РКБ им. Куватова в Уфе, поскольку в последнее время оттуда поступает противоречивая информация. Об этом 12 апреля сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на ежедневном брифинге в Минздраве республики.

По его словам, Радий Хабиров решил лично убедиться, как идет работа в этом медучреждении, как идет обеспечение лекарствами, как налажено питание и есть ли там средства индивидуальной защиты. Сначала глава Башкирии посетил «чистую» зону, где было проведено совещание с руководством стационара.

Отмечается, что вся инженерная инфраструктура больницы находится с исправном рабочем состоянии.

По словам Забелина, хождение между этажами и подразделениями в больнице прекращено. Все двери перекрыты. Все мероприятия, предписанные Роспотребнадзором — выполнены. Это было проконтролировано и в ходе посещения больницы.

Глава Башкирии пообщался с пациентами, которые находятся в «чистой зоне», там же было проверена работа оперативного штаба. Затем делегация посетила так называемые «грязные зоны» и через шлюз-пропускник, покинула учреждение.

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