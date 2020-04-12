Нур-Султан, , 12:44 — REGNUM Чрезвычайное положение в Казахстане — не повод ущемлять права журналистов, заявил министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев, сообщает 12 апреля «Казинформ».

"Все на взводе. Но хочу обратиться к местным властям — с пониманием отнестись к работе прессы», — сказал министр. Он добавил, что журналисты работают на износ и находятся на передовой.

Абаев прокомментировал случай задержания журналистов телеканала «КТК» под предлогом нарушения карантина. 11 апреля полиция Атырау задержала съемочную группу «КТК» за работу в областной больнице. Всех журналистов поместили в стационар.