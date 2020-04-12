Москва, , 12:40 — REGNUM Миф о пользе курения в борьбе с распространением коронавирусной инфекции развеял ученый из национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Николая Блохина Владимир Левшин, об этом 12 апреля сообщает Sputnik.

«Курение не спасает от коронавируса», — заявил Левшин в интервью радио, отметив, что это миф.

По словам ученого, указанная вредная привычка, наоборот, может привести к осложнению после заболевания COVID-19. Причиной тому являются заболевания, которые свойственны курильщикам, в частности, после 5−6 лет потребления табака у человека появляется хронический бронхит.

Миф о том, что курение защищает от заражения коронавирусной инфекцией появился почти сразу же вместе с ней. Как отмечают эксперты, он поддерживается и, вероятно, финансируется производителями табака.