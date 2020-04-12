Курск, , 12:38 — REGNUM В Курской области скончалась женщина, у которой было лабораторно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Женщина находилась на лечении в инфекционной больнице им. Н. А. Семашко в тяжелом состоянии. У неё было хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы. Пациентка скончалась от внезапной остановки сердечной деятельности на фоне хронического заболевания.

Губернатор Роман Старовойт выразил соболезнования семье женщины.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в регионе было выявлено 43 случая заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализированы 13 человек, у 26 человек нет симптомов заболевания, они находятся дома. Три человека прошли курс лечения.

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